Вскоре подорожают ещё и мониторы? KTC предупредила клиентов о возможном росте цен

До этого такое говорила ещё и AOC

Похоже, в скором времени могут подорожать ещё и мониторы. Как минимум китайская компания KTC уже предупредила клиентов о такой возможности.

В связи с продолжающимся ростом цен на основные компоненты по всему миру, стоимость производства мониторов значительно возросла, и мы больше не можем самостоятельно справляться с этим давлением. Поэтому мы вынуждены сообщить вам о реальности: цены на линейку мониторов KTC могут вырасти в будущем. Чтобы минимизировать влияние на пользователей, мы в полной мере взаимодействуем с нашими поставщиками, чтобы обеспечить себе больше времени для подготовки. Для пользователей, которым необходимо приобрести устройство в ближайшем будущем, текущий ценовой диапазон предлагает отличное соотношение цены и качества, и мы рекомендуем планировать время покупки соответствующим образом

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Пока что компания либо не знает, либо не хочет уточнять, когда именно новые цены вступят в силу. Также неясно, как сильно мониторы подорожают.

Также нужно отметить, что недавно о корректировке цен на мониторы говорила компания AOC. Вполне вероятно, что в обозримом будущем цены пойдут вверх на все или большую часть мониторов на рынке.