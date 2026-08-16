Suvi Health запустила ИИ, который превращает разговоры у больничной койки в общий план лечения

Платформа записывает разговоры врачей, медсестёр и других специалистов с пациентом, а затем формирует общий список задач для медицинской команды, самого пациента и его семьи

Компания Suvi Health представила платформу на базе ИИ, которая записывает разговоры у больничной койки и превращает их в общий план и список задач для пациента, его семьи и медицинской команды. Первый публичный пилот начнётся в сентябре 2026 года и продлится 4 месяца. Стартап создан фондом 1842 Fund и компанией Alloy Partners при сотрудничестве с Mayo Clinic и Университетом Нотр-Дам.

В отличие от применяемых сейчас систем ambient AI, которые в основном автоматически составляют медицинскую документацию для врача, Suvi делает результатом работы не врачебную заметку, а инструмент координации лечения. Приложение определяет, когда в палату входит сотрудник медицинской команды, начинает запись разговора и прекращает её после его ухода.

Система рассчитана не только на беседы врача с пациентом: она должна собирать информацию из разговоров с врачами, медсёстрами, респираторными терапевтами, диетологами и фармацевтами. Затем информация из разговоров преобразуется в общий список задач, доступный пациенту и медицинским специалистам.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

По данным MedCity News, у пациента с сердечной недостаточностью платформа может фиксировать около 17 диалогов в день. В такой список могут попадать, например, рекомендации использовать спирометр (прибор для контроля работы лёгких) или соблюдать диету с низким содержанием натрия. Доступ к разговорам и связанным с ними данным также можно предоставить членам семьи.

Пилот Mayo Clinic будет посвящён пациентам с сердечной недостаточностью, поступающим через кардиологическое или терапевтическое отделение, а также затронет отделение неотложной помощи. В тесте должны участвовать сотни медицинских работников. Компания рассчитывает оценить результаты после завершения пилота в конце 2026 года, однако на момент запуска не представила данных об эффективности, точности распознавания или влиянии системы на продолжительность госпитализации.

Для Mayo Clinic и самой Suvi критическим вопросом станет не только качество расшифровки разговоров, но и правильность распределения информации: система должна сохранять медицинский контекст, отличать назначение от обсуждения и передавать данные только тем участникам, которым разрешён доступ. Компания сообщила, что прорабатывала эти вопросы с клиническими и юридическими командами Mayo Clinic. При этом публично пока не раскрыты сроки хранения аудиозаписей, подробности защиты данных, архитектура модели и методы клинической валидации. Поэтому сентябрьский пилот станет первой проверкой того, сможет ли такой формат действительно улучшить координацию лечения между пациентом, больницей и семьёй.