SSD снова начнут дорожать? Спотовые цены на память TLC вернулись к росту после нескольких месяцев снижения
Но снижение было очень слабым
Спотовые цены на чипы памяти TLC NAND снова начали расти после нескольких месяцев медленного снижения. Цена летом опускалась примерно до 19 долларов за чип объёмом 512 ГБ, а теперь составляет уже 21 доллар.
В пике весной цена достигала примерно 23-24 долларов, и, вполне возможно, вскоре этот рекорд будет побит. Как можно видеть на графике, менее года назад цена была на отметках около 3 долларов.
Рост цен может быть связан в том числе с наращиванием объёмов производства стоек ускорителей Vera Rubin. Дело в том, что эта платформа, кроме прочего, предлагает блок памяти Context Memory eXtension, который является промежуточным уровень хранения между HBM и традиционным сетевым хранилищем, функционируя как огромный пул флеш-памяти TLC. Всего лишь один сервер CMX форм-фактора 2U вмещает 600 ТБ памяти TLC.
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