Спасательный спутник NASA догнал падающий телескоп Swift — оба аппарата заметили рядом на орбите

Роботизированный аппарат LINK должен поднять орбиту обсерватории, работающей с 2004 года, но после отказа 2 из 3 маховиков ориентации NASA пришлось перепрограммировать спасательную миссию

NASA получило первые надёжные признаки того, что коммерческий роботизированный аппарат LINK снова стабильно движется по орбите и приближается к космической обсерватории Neil Gehrels Swift. Астрономы из Пуэрто-Рико 10 августа 2026 года сняли оба аппарата почти на одной траектории: LINK прошёл немного раньше Swift, тогда как ещё 2 августа отставал примерно на 8 минут. LINK должен захватить Swift и поднять его орбиту, чтобы предотвратить возвращение обсерватории в атмосферу Земли.

Спасательная операция началась 3 июля. Примерно через 3 недели после запуска у LINK отказали 2 из 3 реакционных колёс — механизмов, которые используются для управления ориентацией космического аппарата. Это привело к неконтролируемому вращению и периодическим потерям связи. 11 августа NASA сообщило, что загрузило на аппарат обновление программного обеспечения с новыми алгоритмами управления ориентацией, которые должны удерживать LINK в стабильном положении с помощью оставшихся исполнительных механизмов. Последние наблюдения показывают, что аппарат действительно стал стабильнее.

Источник: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Времени на спасение Swift немного. Обсерватория постепенно теряет высоту из-за сопротивления верхних слоёв атмосферы, и примерно в октябре её орбита должна опуститься ниже 300 км. После этого восстановить аппарат будет практически невозможно. Если LINK не успеет поднять орбиту, то Swift, находящийся на орбите с 2004 года, ожидает вход в атмосферу и разрушение до конца 2026 года.

NASA временно приостановило научные наблюдения обсерватории до завершения операции.

Swift важен для астрономии тем, что постоянно отслеживает гамма-всплески — самые мощные взрывы во Вселенной. Для этого у обсерватории есть 3 инструмента: широкоугольный гамма-детектор, рентгеновский и ультрафиолетовый/оптический. Они позволяют быстро обнаруживать всплески, уточнять их координаты и наблюдать последующее рентгеновское и оптическое излучение.

Теперь дальнейшая работа этой обсерватории зависит от того, сможет ли LINK завершить сближение и поднять её орбиту.