Rocket Lab заходит на европейский рынок запусков с деньгами и мобильной стартовой площадкой

Rocket Lab выходит непосредственно на европейский рынок запусков в момент, когда около 12 местных компаний готовят первые полёты собственных ракет. В отчёте за II квартал компания объявила о создании немецкой дочерней структуры Rocket Lab Germany GmbH, которая должна организовать в Германии серийное производство спутников и ключевых компонентов, а также предоставлять услуги запуска ракетами Electron и в перспективе Neutron.

По темпам запусков Rocket Lab уже заметно опережает действующих европейских операторов: в 2026 году Electron и её суборбитальная версия HASTE стартовали 13 раз, тогда как Ariane 6 компании Arianespace и Vega-C итальянской Avio вместе выполнили только 4 запуска. При этом у ряда европейских стартапов первые полёты откладываются из-за задержек со строительством и доступностью стартовых площадок, а также из-за технических проблем непосредственно перед запуском.

Фото: Rocket Lab

У Rocket Lab есть и значительно больший финансовый запас для экспансии. В ноябре государства — члены Европейского космического агентства (ESA) выделили €902,2 млн 5 европейским ракетным стартапам в рамках European Launcher Challenge. Эти средства предназначены в том числе для первых запусков в 2027 году и последующего развития более тяжёлых ракет. Для сравнения, к концу II квартала 2026 года Rocket Lab располагала $2,13 млрд (€1,85 млрд) денежных средств и их эквивалентов — более чем в 2 раза больше всей суммы прошлогоднего финансирования программы European Launcher Challenge.

Дополнительное преимущество компания получила в виде стартовой инфраструктуры: Rocket Lab представила разворачиваемую систему GHOST для Electron и HASTE. Ракеты и оборудование стартового комплекса можно перевозить в стандартных транспортных контейнерах, а затем подготовить к запуску непосредственно на месте. Для европейских компаний, которым приходится строить собственные площадки из-за нехватки доступной инфраструктуры, это создаёт альтернативу постоянному космодрому.

Выход Rocket Lab усиливает конкуренцию за коммерческие запуски в Европе, где цена и доступность стартовой инфраструктуры могут стать ключевыми факторами. Европейские компании, получившие финансирование в рамках программы European Launcher Challenge, рассчитывают на приоритет в институциональных контрактах, но коммерческий рынок остаётся открытым. При этом оценки стоимости различаются: HyPrSpace считает Electron относительно дорогой по цене вывода килограмма и ожидает усиления ценовой конкуренции, тогда как HyImpulse заявляет о готовности конкурировать за счёт гибких и конкурентных услуг запуска.