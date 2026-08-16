Онтарио может обязать новые дата-центры самим оплачивать подключение к электросети

Провинция начала 30-дневные консультации по правилам для крупных дата-центров: для новых объектов мощностью свыше 1 МВт предлагают отдельный тариф и обязательное согласование подключения к сети

Власти канадской провинции Онтарио 13 августа открыли 30-дневное общественное обсуждение правил для новых крупных дата-центров, подключаемых к электросети. Предлагаемый порядок предусматривает отдельный класс тарифа для новых объектов, обычно мощностью более 1 МВт, а также государственное согласование их подключения или повторного подключения к сети. Консультация продлится до 12 сентября.

Ключевой принцип предложения — новые дата-центры должны покрывать связанные с их энергоснабжением расходы и не перекладывать их на существующих потребителей. Власти также рассматривают требования к оплате необходимой модернизации инфраструктуры. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что провинция не собирается предоставлять новым дата-центрам бесплатную электроэнергию или инфраструктуру. При этом правительство не планирует вводить новые финансовые стимулы для их строительства.

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Проекты будут оцениваться не только по способности подключиться к сети. В предлагаемой системе предусмотрены 3 направления оценки: экономическое развитие, цифровой суверенитет и польза для местных сообществ. Отдельно должны учитываться экологические требования, в том числе расход воды и шум. Это особенно важно для крупных дата-центров, где плотность вычислительного оборудования создаёт одновременно высокую нагрузку на электросеть и потребность в мощных системах охлаждения.

Предложение появилось на фоне роста числа проектов, связанных с ИИ, машинным обучением и облачными вычислениями, и уже вызывает споры на муниципальном уровне. В Оквилле ввели годичный мораторий на строительство дата-центров, а в Миссиссоге рассматривали аналогичную меру. Среди причин, которые называют жители, — шум, расход воды, тепловые выбросы, загрязнение воздуха, нагрузка на электросеть и возможный рост коммунальных расходов. При этом муниципалитеты, согласно предлагаемой системе, не получат права вето на такие проекты.

Окончательные пороги мощности, критерии подключения, правила распределения затрат и сроки введения требований ещё не определены. Пока Онтарио предлагает модель, при которой расширение ИИ-инфраструктуры рассматривается не только как вопрос доступности площадок и GPU, но и как отдельная нагрузка на энергосистему, стоимость которой новые проекты должны учитывать уже на этапе подключения.