NASA отправит на Луну трёх роботов, которым не дадут ни одного указания по маршруту

Миссия CADRE должна впервые для NASA объединить несколько лунных роверов в единую автономную систему: машины сами выберут лидера, распределят задачи и будут менять план при нехватке энергии или потере связи

NASA планирует в рамках миссии Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration (CADRE) отправить на Луну 3 небольших ровера, которым предстоит самостоятельно организовать исследование участка поверхности.

Запуск в составе миссии IM-3 намечен на конец 2026 года. В течение 2 недель аппараты должны будут картографировать местность как единая команда без управления и без подтверждения каждого манёвра человеком. Роверы сами выберут лидера, распределят задачи и смогут коллективно изменить план, если у одного из них начнёт заканчиваться заряд. При успешном выполнении CADRE станет первой миссией NASA, в которой несколько роверов за пределами Земли будут работать как одна автономная система.

Технологию планируют использовать как подготовку к более сложным миссиям на Южном полюсе Луны, где в постоянно затенённых кратерах сохраняется водяной лёд. Для таких локаций особенно важна автономность: связь с Землёй может прерываться из-за рельефа, а на лунных полюсах солнечный свет доступен лишь на отдельных участках. Лунная ночь длится около 2 земных недель, поэтому ожидание команд с Земли расходует запас энергии, который невозможно восполнить до возвращения Солнца. Кроме того, у Луны нет системы GPS, в постоянно затенённых областях температура может опускаться ниже −170 °C, а лунная пыль с острыми частицами повреждает подвижные механизмы и может покрывать камеры, необходимые для навигации.

Фото: NASA / JPL-Caltech

В наземных испытаниях в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) роверы CADRE уже демонстрировали совместное перепланирование маршрута при появлении неожиданных препятствий.

Если у одного аппарата снижался заряд, то вся группа приостанавливала работу, чтобы продолжить движение вместе. Такой подход позволяет распределять риски между несколькими машинами: при отказе одного ровера остальные могут продолжить выполнение части задач, а в перспективе разные аппараты смогут нести разные инструменты. Однако пока что неизвестно, сможет ли такая команда стабильно работать месяцами на Южном полюсе Луны — наземные испытания не смогут дать однозначного ответа.

Контекстом для CADRE становится и китайская лунная программа: по состоянию на середину августа 2026 года миссия Chang'e-7 ожидает запуска с космодрома Вэньчан, который планируется до конца года. В её состав входят посадочный аппарат, ровер и прыгающий зонд, предназначенные для совместной работы в районе Южного полюса, причём зонд должен исследовать постоянно затенённые кратеры. При этом для будущих масштабных лунных операций остаётся ещё одна проблема: пока нет общих правил, по которым автономный ровер одного производителя сможет передавать задачу машине или инструменту другого производителя. CADRE должна показать, смогут ли 3 аппарата самостоятельно координировать действия на Луне, следующий уровень сложности — заставить десятки разных роботов работать таким образом годами.