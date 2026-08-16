Материнская компания Zotac предупреждает: вскоре на рынке образуется дефицит недорогих видеокарт, а цены существенно вырастут

Компания PC Partner, владеющая брендами ZOTAC, Inno3D и Manli, предупреждает о том, что до конца года ситуация с видеокартами может усугубиться ещё сильнее, причём конкретно с бюджетными моделями.

Компания говорит, что из-за дефицита памяти и цен 3D-карты начального класса купить будет сложнее. Проще говоря, на рынке будет дефицит. Видимо, потому что производители видеокарт будут делать ещё больший акцент на более маржинальные дорогие модели.

Фото Videocardz

Само собой, на фоне дефицита цены дополнительно будут расти ещё сильнее. И хотя в абсолютном выражении рост у младших моделей явно будет меньше, чем у дорогих, в процентном соотношении он всё равно может быть огромным.

Ситуация на рынке уже затронула бизнес PC Partner по производству видеокарт. Выручка от продаж видеокарт снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.