Intel не поступит, как AMD. Её новейшие процессорные архитектуры следующего поколения сначала получат обычные пользователи, а не серверные клиенты

Потребительские процессоры Intel Nova Lake, которые ожидались в конце текущего года, но выйдут по итогу в следующем, будут первыми носителями новых архитектур. Об этом в интервью рассказал вице-президент Intel Роберт Хэллок (Robert Hallock).

Хэллок акцентировал внимание на том, что именно обычные пользователи, а не клиенты серверного рынка, первыми получат новые разработки Intel. При этом он фактически противопоставил это действиям AMD, которая свою архитектуру Zen 6 сначала выпустила в виде серверных CPU Epyc, нарушив таким образом более чем десятилетнюю традицию.

Такой кивок в сторону AMD вдвойне любопытен, если вспомнить, что Хэллок сам 12 лет проработал в этой компании, откуда перешёл в Tyrian Performance, а затем стал частью команды Intel.

Впрочем, стоит помнить, что в вопросе выпуска серверных процессоров Intel давно отстаёт от AMD по части актуальности архитектур. AMD и до Zen 6 выпускала новые Epyc на той же архитектуре, которая была актуальна для потребительских CPU на момент выхода, а вот у Intel серверные процессоры очень долго отстают от потребительских в этом вопросе, причём порой сразу на два поколения.

К примеру, линейка Xeon 7 Diamond Rapids выйдет в следующем году, но будет иметь в основе ядра Panther Cove, а не более свежие, как у процессоров Nova Lake.

Напомним, на днях мы также писали о том, что Intel в будущем может разделить потребительские настольные процессоры на две разные линейки с разными сокетами.