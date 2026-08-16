Feagine представила Fi0 — ИИ-модель, которая учится переносить навыки между разными роботами

Китайская компания одновременно показала три мягких манипулятора с разной морфологией, но пока не раскрыла ключевые данные, по которым можно проверить, насколько надёжно Fi0 переносит навыки между роботами

Искусственный интеллект

13 августа Feagine Robotics представила Fi0 (Foundation Intelligence Across Embodiments) — базовую модель для управления роботами, которая должна переносить знания о задачах между разными аппаратными конфигурациями и адаптировать действия к морфологии и текущему состоянию конкретного робота. Одновременно компания показала три сухожильно-приводных мягких манипулятора — A01, A02 и A03, отличающихся длиной, числом сегментов, рабочей зоной и характером контакта с объектами.

В качестве входных данных Fi0 использует язык, изображение, демонстрации, состояние окружающей среды и структурированное описание самого робота. В техническом описании Feagine заявлены отдельные компоненты для представления навыков, объединения изображений с разных камер, описания конкретного воплощения робота и прогнозирования результатов действий.

При этом компания не раскрыла объём и состав обучающей выборки, количество параметров, детали реализации или методику оценки, поэтому заявленные возможности пока что нельзя сопоставить с воспроизводимыми результатами.

Источник: PRN

Три разных манипулятора должны дать Feagine возможность проверить ключевую идею Fi0: отделить знания о самой задаче от особенностей конкретного механизма. Модель учитывает кинематику, геометрию, сенсоры, рабочие органы, привод и динамическое состояние робота, а демонстрацию человека, по заявлению компании, можно использовать непосредственно во время выполнения новой задачи без дообучения параметров модели.

Однако пока это именно заявленная архитектура, а не доказанная способность к переносу навыков. Feagine не опубликовала показатели успешности одних и тех же задач на A01, A02 и A03, сравнение с отдельными моделями управления для каждого робота, данные о задержках, восстановлении после ошибок или безопасности. Не сообщается и о доступности Fi0 для сторонних разработчиков.

Запуск интересен прежде всего как попытка решить одну из центральных проблем embodied AI — переносить знания между физически разными роботами, а не обучать каждую конфигурацию с нуля. Для практической оценки Fi0 теперь нужны воспроизводимые тесты, открытая методика экспериментов и сравнение с базовыми системами, — без них масштаб заявленного прорыва определить пока невозможно.

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