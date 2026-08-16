Белый дом разрешит частным компаниям взламывать иностранных киберпреступников по заказу правительства США

Подписанный Дональдом Трампом меморандум создаёт программу, по которой частные компании смогут предлагать кибероперации против транснациональных преступных организаций, только после проверки и получения разрешения властей

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, поручающий Национальному координационному центру (NCC), входящему в состав Целевой группы по внутренней безопасности США, создать программу для привлечения частных компаний к наступательным кибероперациям против иностранных преступных организаций.

Компании смогут подавать властям предложения о проведении ограниченных операций против транснациональных преступных организаций, однако действовать самостоятельно им не разрешат: операции будут проводиться по указанию и под контролем правительства США.

Программа предусматривает сотрудничество частных компаний с другими организациями и федеральными, региональными и местными ведомствами для сбора информации об угрозах со стороны преступных группировок и подготовки предложений по кибероперациям. Руководить программой будут назначенные Министерством юстиции и Министерством внутренней безопасности исполнительные директора, а частные компании перед заключением контрактов должны пройти проверку.

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Меморандум устанавливает дополнительные ограничения: операции должны соответствовать Конституции США, федеральным законам и международным обязательствам страны. Участвующие компании обязаны поддерживать залог или средства на эскроу-счёте минимум на $1 млн — эти деньги могут быть конфискованы при нарушении условий контракта. Если компания обнаружит, что операция вышла за утверждённые пределы, в том числе затронула граждан США или системы на территории страны, то она должна немедленно прекратить действия и уведомить NCC.

В Белом доме заявили, что программа предназначена для борьбы с иностранными группировками, связанными с атаками-вымогателями, фишингом, финансовым мошенничеством, сексуальным вымогательством и мошенническими схемами с выдачей себя за других лиц.

По данным американских властей, только в 2025 году жители США сообщили о потерях более $20,8 млрд от преступлений с использованием кибертехнологий. Сооснователь Veracode Крис Висоп назвал меморандум существенным изменением политики США в сфере кибербезопасности и расширением роли частного сектора в наступательных операциях, тогда как бывший руководитель Cyber National Mission Force Джейсон Кикта охарактеризовал инициативу как «вечный двигатель для выставления счетов за угрозы».