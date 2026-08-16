Теперь 650 посадок: SpaceX установила рекорд, запустив две ракеты Falcon 9 с интервалом всего 38,5 минуты

Компания SpaceX 15 августа провела два запуска Falcon 9 с разницей всего в 38,5 минуты, установив новый рекорд по скорости проведения последовательных орбитальных стартов. Сначала с космодрома на мысе Канаверал отправилась ракета с восемью спутниками Globalstar для пополнения низкоорбитальной группировки.

Для этой миссии использовалась первая ступень B1090, совершившая свой 14-й полет. Примерно через восемь минут после старта она вернулась на Землю и приземлилась в зоне Landing Zone 40 рядом со стартовой площадкой. Этот запуск стал 52-м орбитальным стартом с космического побережья Флориды в 2026 году.

Пока верхняя ступень первой Falcon 9 находилась на этапе полета, SpaceX готовила второй старт — уже с базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета вывела на орбиту засекреченный груз Космических сил США в рамках миссии USSF-366. Информация о назначении и составе полезной нагрузки не раскрывается.

Вторая Falcon 9 использовала ступень B1088, которая после запуска успешно села на автономную платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Это приземление стало 650-м успешным возвращением первой ступени Falcon на Землю.