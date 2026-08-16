Экран 2K, камера Sony и огромная батарея на 9100 мА·ч. Появились примеры работы камеры смартфона iQOO Neo11 Ultra

iQOO раскрыла первые подробности о камере Neo11 Ultra, подтвердив использование 50-мегапиксельного сенсора Sony с оптической стабилизацией и увеличенной площадью.

Производитель также показал примеры снимков, сделанных на новый смартфон. Камера получила новые алгоритмы обработки света и теней для съемки портретов, пейзажей и движущихся объектов.

Функцию Live Photo также существенно доработали. Помимо повышения качества динамических снимков, она получила стабилизацию, улучшение внешности и дополнительные фильтры.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым плоским OLED-экраном с разрешением 2K. Это первая модель с новым люминофорным материалом F2, который повышает световую эффективность и позволяет снизить энергопотребление. По заявлению iQOO, дисплей расходует меньше энергии, чем некоторые современные панели с разрешением 1,5K.

За производительность отвечает разработанный совместно MediaTek и iQOO 3-нм чип Dimensity 9500M с 11-ядерным GPU. В дополнение используются фирменный игровой чип Q2, Monster Over-Core Engine и система охлаждения 8K Ice Dome 3D VC. Питание обеспечивает аккумулятор Blue Ocean емкостью 9100 мА·ч, что делает Neo11 Ultra одним из наиболее автономных флагманов с 2K-экраном.