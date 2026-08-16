Baseus представила аккумулятор на 20 000 мА•ч с двумя встроенными кабелями и быстрой зарядкой

Устройство весом 435 г получило четыре порта, дисплей и возможность одновременно заряжать несколько устройств

Компания Baseus представила новый портативный аккумулятор емкостью 20 000 мА•ч. Модель поддерживает зарядку мощностью до 45 Вт и уже появилась в продаже на JD.com по цене 289 юаней.

Портативный аккумулятор выполнен в закругленном корпусе массой около 435 г и оснащен дисплеем для отображения информации о заряде. Конструкция предусматривает четыре разъема по схеме 3C + 1A, включая USB-C мощностью 45 Вт и USB-A на 33 Вт.

Главная особенность модели — два встроенных кабеля. Выдвижной кабель USB-C имеет длину 72 см, а второй USB-C, совмещенный с ремешком для переноски, — 20 см. Оба поддерживают выходную мощность до 45 Вт.