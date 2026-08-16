Представлен Geely Galaxy TT за $21 400: топовая начинка, платформа 800 В и зарядка на 400 км за 11 минут

Новый фастбэк получил кастомную батарею CATL, электропривод 16-в-1 и версии с запасом хода до 640 км

Geely открыла предварительные продажи нового Galaxy TT в Китае. Стоимость автомобиля начинается с 145 900 юаней ($21 400), а максимальная заднеприводная версия оценивается в 169 900 юаней ($25 000). Ранее компания также представила полноприводный TT Ultra ограниченной серией из 999 автомобилей за 209 800 юаней ($30 900).

Galaxy TT построен на 800-вольтовой архитектуре и получил специально разработанную для модели батарею CATL Shenxing TT с системой защиты от теплового разгона NP3.0. Благодаря поддержке зарядки мощностью 6C аккумулятор способен пополнить запас хода более чем на 400 км всего за 11 минут. Автомобиль также оснащен фирменной системой электропривода 16-в-1.

Габариты машины составляют 4999 × 1919 × 1479 мм при колесной базе 2920 мм. Фастбэк получил закрытую переднюю часть, L-образные фары, лидар на крыше и адаптивный электрический спойлер. Система G-ASD G-Pilot H7 отвечает за функции интеллектуальной помощи водителю.

В салоне установлены цифровая приборная панель, центральный экран и проекционный дисплей AR-HUD, объединенные с системой Flyme Auto второго поколения. Передние кресла поддерживают массаж по 14 зонам, вентиляцию и подогрев, а площадь панорамной стеклянной крыши достигает 1,97 м².

Заднеприводные версии развивают 329 л.с. и 568 Н·м, а полноприводная модификация — 568 л.с.