Проехал по потолку тоннеля, но сначала упал с его потолка: как снимали эффектный трюк на Voyah Passion S

После того, как Voyah объявила об успешном прохождении на Passion S «360-градусной туннельной петли», в Сети возникли споры.

Хотя Voyah настаивала на том, что видео является настоящей записью без спецэффектов, ролик вызвал немедленную негативную реакцию в интернете, а некоторые усомнились в его подлинности.

Утекшее в сеть видео неудачной попытки подтвердило подлинность челленджа, показав замаскированный прототип Passion S, падающий с потолка туннеля. Готовность рисковать несколькими прототипами автомобилей говорит о реальной попытке, а не о чисто цифровом творении, а отсутствие пожара во время аварии еще раз подчеркивает безопасность современных батарей для электромобилей.

Чтобы развеять эти сомнения, компания Voyah выпустила еще один видеоролик с трюком, снятый одним дублем и без монтажа.

Испытание стало отсылкой к знаменитому рекламному ролику Mercedes-Benz SLS AMG, снятому 16 лет назад при участии Михаэля Шумахера