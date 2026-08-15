Соучредитель Arm: «ИИ создаст больше ценности, чем любая предыдущая технологическая революция, но рынок ждут американские горки»
Герман Хаузер считает развитие ИИ реальным технологическим переломом, однако предупреждает, что оценки некоторых компаний уже зашли слишком далеко
Герман Хаузер (Hermann Hauser), сооснователь Acorn Computers и один из создателей архитектуры Arm, назвал искусственный интеллект «технологической революцией, которая может создать больше экономической ценности, чем предыдущие технологические революции». При этом инвестор предупредил, что рынок ждёт «американские горки»: по его словам, «некоторые оценки компаний явно зашли слишком далеко». В интервью CNBC он отдельно указал на недавно появившиеся схемы кругового финансирования, при которых производитель чипов инвестирует в ИИ-компанию, а та затем покупает его ускорители.
Хаузер не прогнозирует обвала масштаба кризиса 2008 года и считает, что крупнейшие ИИ-компании способны пережить коррекцию ожиданий благодаря значительным запасам капитала. При этом он разделяет вопросы технологии и её стоимости: развитие ИИ, по его оценке, является реальным структурным изменением, тогда как отдельные рыночные оценки могут оказаться неустойчивыми. Именно круговое финансирование в случае серьёзной коррекции может стать одним из мест, где проявятся последствия такой переоценки.
Отдельно Хаузер отмечает, что ИИ заставляет пересматривать саму архитектуру компьютеров. Рост вычислительной нагрузки упирается не только в производительность процессоров: ИИ требует много энергии, чипы сложно охлаждать, а память остаётся дорогой. Одним из решений он называет вычисления в памяти, при которых арифметические операции выполняются непосредственно рядом с данными, а не требуют постоянного перемещения информации между памятью и процессором. Второе направление — фотонные вычисления. По мнению Хаузера, эти изменения могут оказаться сопоставимыми по значимости с архитектурными решениями, которые в своё время позволили Arm конкурировать с более мощными, но менее энергоэффективными процессорами.
Фотонные технологии уже привлекают крупные инвестиции. Так, Nvidia за 3 месяца направила $6,5 млрд на компании, работающие с фотоникой, в том числе для замены медных соединений световыми каналами внутри ИИ-дата-центров. Вычисления в памяти находятся на более ранней стадии, но решают ту же фундаментальную проблему — уменьшают затраты энергии на перемещение данных, а не только на сами математические операции.
В отношении Европы Хаузер занимает двойственную позицию. Он считает, что европейские компании располагают специалистами и технологиями, позволяющими конкурировать с США и Китаем, но плохо проходят следующий этап — превращение успешного стартапа в крупную глобальную компанию. С этим он связывает и проблему технологического суверенитета: Европа зависит от зарубежных поставщиков критически важных технологий, причём речь идёт не только об ИИ-моделях, но и о программном обеспечении для проектирования микросхем — небольшом рынке с ограниченным числом поставщиков, находящемся в самом начале цепочки производства чипов.
При этом Хаузер не призывает Европу разрывать связи с США. Его позиция заключается в том, что сотрудничество с союзником и зависимость от него — разные вещи, особенно на фоне геополитической напряжённости и экспортных ограничений. В качестве формулы он предложил сохранить партнёрство с США, но не превращаться в «технологическую колонию США». В июне Еврокомиссия уже предложила пакет мер по технологическому суверенитету, включая ограничения на использование американских облачных провайдеров для обработки чувствительных государственных данных и подготовку Chips Act 2.0.
Именно дальнейшее развитие вычислений в памяти и фотоники покажет, насколько фундаментальным окажется описанный Хаузером сдвиг архитектуры. Для Европы отдельной проверкой станет способность местных компаний масштабироваться до глобального уровня, а для ИИ-рынка — то, как поведут себя оценки и схемы кругового финансирования при ожидаемой Хаузером коррекции.
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