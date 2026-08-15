Google разрешила отключать водяные знаки у изображений, видео и музыки Gemini

Переключатель появился в Gemini и Flow для контента, созданного моделями Nano Banana, Omni и Lyria, но скрытая маркировка SynthID и метаданные C2PA сохранятся

Google начала развёртывать в Gemini и Flow настройку, позволяющую пользователям отключать видимый водяной знак на созданных ИИ изображениях, видео и музыке. Опция распространяется на результаты моделей Nano Banana, Omni и Lyria. Переключатель находится в разделе Settings > Media watermark. В странах, где наличие видимой маркировки требуется законом, отключить её будет нельзя.

При этом удаление видимого знака не означает отказ от идентификации ИИ-контента. В файлах продолжат сохраняться невидимые водяные знаки SynthID и метаданные C2PA. SynthID — система Google для обнаружения контента, созданного или отредактированного её ИИ-моделями, а C2PA Content Credentials содержат подписанную информацию о происхождении файла и истории его изменений.

Google также заявляет, что Gemini способен проверять изображения, видео и аудио на наличие SynthID, однако отсутствие обнаруженной маркировки само по себе не доказывает, что контент создан без ИИ.

Источник: Cath Virginia / The Verge

Так Google разделяет визуальную маркировку и технические способы подтверждения происхождения файла. Видимый знак можно заметить непосредственно при просмотре изображения или видео, тогда как проверка SynthID и C2PA требует совместимых инструментов.

Для авторов отключение знака позволяет получать более чистый визуальный материал без элемента, который может мешать готовой композиции или профессиональному оформлению. Для систем проверки контента это означает большую зависимость от инструментов обнаружения и метаданных.

Изменение также отражает уже существующую практику пользователей: по данным The Verge, некоторые авторы самостоятельно удаляли видимые водяные знаки со сгенерированного контента. Теперь Google предоставляет для этого официальную настройку, одновременно сохраняя скрытые механизмы подтверждения происхождения. Функция активируется постепенно в течение нескольких дней, а возможность управлять видимой маркировкой в Google Search компания планирует добавить позднее.