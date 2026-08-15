Mercedes-Benz создала необычный GLE: огромная колесная база и система Momenta R7

Mercedes-Benz объявила о скором дебюте нового GLE с удлиненной колесной базой. Премьера состоится на автосалоне в Чэнду, который пройдет с 21 по 30 августа 2026 года. Модель разработана специально с учетом китайского рынка и станет крупным роскошным внедорожником с расширенными интеллектуальными функциями.

GLE L получил новый фирменный дизайн, а его размеры составляют 5051 × 2018 × 1784 мм при колесной базе 3115 мм. Автомобиль оснастят интеллектуальной приборной панелью с функциями искусственного интеллекта, способной помогать водителю как при движении по городу, так и во время поездок по загородным маршрутам.

Новый GLE L должен получить систему Momenta R7. Это передовая ИИ-модель и система автономного вождения от китайской компании Momenta, представленная весной 2026 года. Она использует обучение с подкреплением и специальный чип Momenta X7, позволяя автомобилю прогнозировать дорожные ситуации и принимать решения на уровне Tesla FSD

Mercedes-Benz называет ее одной из первых подобных технологий для роскошных автомобилей с бензиновыми двигателями. Это позволит расширить возможности интеллектуального вождения после последующих программных обновлений.

Для китайского рынка подготовлены версии GLE 350 L и GLE 450 L. Первая получит 2,0-литровый турбированный двигатель M254 мощностью 190 кВт (258 л.с.), а вторая — 3,0-литровый M256 на 280 кВт (381 л.с.). Производством удлиненной версии занимается Beijing Benz.