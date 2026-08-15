Корпус толщиной всего 4 см, 2304 зоны подсветки и диагональ 85 дюймов. Представлен телевизор TCL C10M True Wallpaper SQD-Mini LED

Компания TCL представила телевизор C10M True Wallpaper SQD-Mini LED, сделав ставку одновременно на ультратонкий дизайн и топовые характеристики изображения. Толщина корпуса составляет всего 3,99 см, причем задняя поверхность полностью плоская. После установки телевизор практически вплотную прилегает к стене и напоминает большое настенное панно.

Модель получила SQD-технологию сверхквантовых точек с заявленным 100-процентным охватом цветового пространства BT.2020. Подсветка включает 2304 зоны, причем каждая зона управляется независимо, что должно повысить точность отображения светлых и темных участков и уменьшить ореолы вокруг ярких объектов.

Телевизор оснащен 4K-экраном с высокой частотой обновления и фирменным ИИ-чипом TCL, который в реальном времени регулирует яркость и цвет в зависимости от условий освещения. Для звука предусмотрена многоканальная Hi-Fi-система с поддержкой Dolby Atmos.

Аппаратная часть включает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Цена начинается с 13 000 юаней за 65-дюймовую версию. 75-дюймовая модель стоит 16 000 юаней, а 85-дюймовая — 20 000 юаней или почти 3000 долларов.