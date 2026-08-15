Батарея 15 000 мА·ч и экран 240 Гц. Представлен концептуальный смартфон X от компании iQOO

Компания даже назвала цены, хотя пока и не планирует выпускать такое устройство

Компания iQOO представила концептуальный смартфон X, который должен быть оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen10 Pro и фирменным игровым чипом QX. При этом такой чипсет пока относится к далекому будущему: актуальная грядущая модель Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Главной особенностью смартфона станет твердотельная батарея Blue Ice емкостью впечатляющие 15 000 мА·ч. iQOO X получит огромный 7-дюймовый LTPO 6.0-дисплей с разрешением выше 2K и частотой обновления 240 Гц. Также заявлены частота опроса сенсора 4800 Гц, ультразвуковой сканер отпечатков на половине экрана и технология динамического обновления отдельных областей дисплея.

Камеры: основная на 200 Мп производства Sony, 200-мегапиксельная сверхширокоугольная Samsung и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung. Компания даже продемонстрировала физический прототип устройства.

Несмотря на экспериментальный статус, iQOO назвала цены: от 6999 юаней ($1038) за версию 12/512 ГБ до 8599 юаней ($1275) за топовую конфигурацию с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.