SpaceX создала первый роутер Starlink с Wi-Fi 7 — его уже одобрила FCC

SpaceX создала новый роутер для Starlink, который станет первым устройством компании с поддержкой Wi-Fi 7. Модель UTR-261 уже получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Устройство использует стандарт 802.11be EHT20 и EHT40, соответствующий Wi-Fi 7, а также совместимо с предыдущими версиями Wi-Fi. При этом документы FCC указывают, что UTR-261 пока не поддерживает дополнительный диапазон 6 ГГц: сертификация распространяется только на частоты 2,4 и 5 ГГц.

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Переход на Wi-Fi 7 позволит увеличить пропускную способность локальной сети и снизить задержки. Это особенно актуально на фоне планов SpaceX повысить скорость спутникового интернета Starlink вплоть до гигабитного уровня. Современные роутеры Wi-Fi 7 на близком расстоянии способны обеспечивать скорость свыше 2 Гбит/с.

Судя по документации, роутер сможет получать питание как от обычного адаптера, так и по PoE. На корпусе предусмотрены два Ethernet-порта и USB-C, который, вероятно, используется для питания. Новинка придет на смену роутеру Mini с индексом UTR-251.