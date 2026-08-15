Историческая попытка поймать корабль Starship башней Mechazilla состоится в сентябре 2026

SpaceX сдвигает сроки следующего запуска Starship Flight 14. Изначально компания ориентировалась на конец августа 2026 года, однако последние заявления, включая комментарии главы NASA Джареда Айзекмана, указывают на начало сентября.

Запуск состоится со Starbase в Техасе и должен стать одним из самых важных испытаний программы. SpaceX впервые попытается поймать верхнюю ступень Starship непосредственно стартовой башней после возвращения из космоса.

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Еще одной задачей Flight 14 станет вывод на орбиту первой партии модернизированных спутников Starlink V3. Они должны стать следующим поколением спутниковой группировки SpaceX и обеспечить значительно более высокую пропускную способность сети.

При этом точная дата старта пока не объявлена и будет зависеть от готовности ракеты и разрешений.