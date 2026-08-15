Почти 5 млн в AnTuTu: новейший 2-нм чип Snapdragon показал возможности до анонса

Неанонсированный 2-нм чип Qualcomm SM8975 впервые засветился в AnTuTu и показал результат 4 835 412 баллов.

Утечку опубликовал известный инсайдер Digital Chat Station. Ожидается, что под названием SM8975 скрывается однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, которая должна стать одним из главных флагманских процессоров нового поколения.

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Результат практически вплотную приблизился к отметке 5 млн баллов. На CPU пришлось 1 368 930 баллов, а графический ускоритель Adreno 850 набрал 1 854 826 баллов. Для сравнения, актуальные смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 5 уже преодолели планку 4,5 млн баллов, поэтому новый результат не кажется особенно впечатляющим.

Ожидается, что Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro представят в сентябре, а первыми смартфонами с новым чипом могут стать модели Xiaomi, OnePlus, Honor и других производителей.