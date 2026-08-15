Производитель iPhone предупредил, что iPhone 18 выйдет только в 2027 году

Apple собирается отказаться от одновременного запуска всей линейки iPhone. Поставщик Pegatron подтвердил информацию о том, что стандартный iPhone 18 не выйдет этой осенью. По данным Economic Daily News, компания предупредила одного из клиентов об изменении привычного графика поставок смартфонов.

Ожидается, что в сентябре 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. При этом базовый iPhone 18 перенесут на первый квартал 2027 года — ориентировочно на март.

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Такое решение станет серьезным изменением для Apple. Начиная с iPhone 11, обычные модели одновременно выходили вместе с версиями Pro и Pro Max в сентябре. Теперь компания может разделить презентации и продажи на два этапа, растянув запуск поколения почти на полгода.

О возможном переходе на новую схему Apple говорили и раньше. Ранее на это указывали аналитик Мин-Чи Куо, бывший журналист The Information Уэйн Ма и другие источники.

Еще один поставщик Apple, Largan Precision, ранее также косвенно подтвердил подготовку к изменению графика.