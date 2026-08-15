iPhone Ultra на момент запуска будет доступен только на одном рынке.

Устройство могут представить 8 сентября вместе с iPhone 18, но из-за дефицита компонентов, сложностей с тестированием и высокой себестоимости его запуск на некоторых рынках отложат на месяцы

Apple собирается представить свой первый складной iPhone 8 сентября вместе с новой линейкой iPhone 18, однако полноценный старт продаж может оказаться отложен.

По данным источников среди поставщиков компонентов, компания столкнулась одновременно с проблемами поставок, тестирования серийных устройств и ценообразования.

Австралийские операторы и крупный ритейлер уже подтвердили, что складной iPhone не появится в продаже одновременно с другими моделями. Сначала Apple якобы намерена выпустить ограниченную партию в США, а затем расширить географию продаж на другие страны, включая Китай. Австралия и другие страны получат новинку лишь спустя несколько месяцев.

Официальная стоимость складного iPhone пока неизвестна. Предполагается, что из-за высокой стоимости компонентов он окажется значительно дороже нынешних моделей Apple. В Австралии цена может примерно на $700 превышать стоимость Samsung Galaxy Fold 8, который продается за $3000 в конфигурации с 256 ГБ.