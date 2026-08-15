Китай запустил крупнейшую в мире LFP-батарею на 4 ГВт·ч, которая может стабилизировать энергосеть

В Китае подключили к энергосети крупнейшую в мире однообъектную систему хранения энергии на основе LFP-аккумуляторов с технологией формирования сети (grid-forming). Комплекс мощностью 1 ГВт и емкостью 4 ГВт·ч заработал 3 августа во Внутренней Монголии — одном из главных регионов страны по развитию ветровой и солнечной энергетики.

Проект DongSu занял около 28 га, а объем инвестиций составил примерно 3 млрд юаней ($445 млн). По данным местных властей, установка сможет ежегодно отдавать в сеть около 1 ТВт·ч электроэнергии. Четырехчасовая система предназначена не только для переноса энергии с периодов низкого спроса на пиковые часы, но и для стабилизации энергосистемы.

Изображение сгенерировано в Grok

Ключевая особенность комплекса — инверторы с технологией формирования сети. В отличие от обычных систем, которые ориентируются на уже существующие параметры сети, они способны самостоятельно формировать опорные значения напряжения и частоты. Это позволяет быстрее реагировать на колебания и поддерживать стабильность сети при высокой доле солнечных и ветровых электростанций.

Для Внутренней Монголии такая технология особенно важна из-за стремительного роста возобновляемой энергетики и нагрузки на линии электропередачи. Китай намерен активно развивать подобные системы в 2026–2030 годах, одновременно внедряя более точное прогнозирование генерации и интеллектуальное управление энергосетями.