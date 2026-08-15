Продажи смартфонов дешевле $100 рухнули на 64% — дешевые модели исчезают с рынка США

Рост цен на память и комплектующие сделал ультрабюджетные смартфоны слишком невыгодными для производителей, а покупатели начали переходить на более дорогие модели

Продажи смартфонов в США во втором квартале 2026 года сократились на 5% год к году, согласно данным Counter Research. Сильнее всего кризис ударил по нижнему ценовому сегменту: продажи устройств дешевле $100 обвалились сразу на 64%. Производители либо прекратили поставки таких моделей, либо были вынуждены резко повышать цены из-за подорожания оперативной и флеш-памяти.

Одной из главных причин стало растущее потребление памяти со стороны крупных операторов облачной инфраструктуры, которые активно закупают компоненты для ИИ-систем. Для производителей недорогих смартфонов ситуация оказалась особенно тяжелой из-за минимальной маржи. Дополнительное давление на спрос оказал рост цен на топливо и другие товары на фоне конфликтов на Ближнем Востоке.

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Продажи четырех крупнейших брендов — Apple, Samsung, Motorola и Google — снизились лишь на 4%, тогда как остальные производители потеряли 45%. Крупные компании используют эффект масштаба и могут закупать комплектующие на более выгодных условиях.

На фоне кризиса Samsung и Motorola усилили позиции в сегменте предоплатных смартфонов. Продажи таких устройств в США сократились на 11%, однако доля этих двух брендов выросла. При этом Motorola подняла цены на некоторые модели Moto G, а Samsung в июле увеличила цену Galaxy A17 на $50. В результате сегмент смартфонов за $200–300 за год увеличил долю рынка втрое.