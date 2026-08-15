Крупнейшая сделка на рынке ИИ после крупнейшего в мире IPO: SpaceX купила Cursor за 60 миллиардов долларов

Компания Cursor официально стала частью SpaceX. Завершение сделки стало итогом сотрудничества, о котором стороны объявили еще в апреле. Изначально партнерство было направлено на ускорение обучения ИИ-моделей.

Разработчики Cursor считают, что объединение позволит значительно расширить возможности сервиса. Компания получит доступ к огромному парку графических процессоров SpaceX, что даст необходимые вычислительные ресурсы для создания более мощных и одновременно экономичных моделей искусственного интеллекта.

Одним из первых результатов сотрудничества стал Grok 4.6, который, по словам разработчиков, демонстрирует возможности новой вычислительной инфраструктуры. SpaceX, в свою очередь, продолжает наращивать мощности для масштабирования ИИ, а Cursor станет одной из платформ, где эти технологии будут использоваться на практике.

Разработчики обещают сохранить основную концепцию Cursor — помогать программистам тратить меньше времени на написание кода и больше заниматься решением сложных задач. При этом интеграция со SpaceX открывает перед компанией гораздо более масштабные перспективы.

Изображение сгенерировано в Grok

В мае появились подробности о структуре сделки: SpaceX планировала закрыть поглощение в течение 30 дней после IPO, а условия соглашения предусматривали рекордный штраф в 10 млрд долларов за срыв сделки. Тогда же стало известно, что для обучения модели Composer 2.5 уже использовался суперкомпьютер Colossus 2 от xAI.

Параллельно SpaceX выстраивала более широкую ИИ-экосистему: xAI официально объединилась со SpaceX и сменила название на SpaceXAI, а инфраструктура Colossus превратилась в коммерческую платформу — компания заключила соглашения на предоставление вычислительных мощностей сторонним разработчикам, в том числе Cursor. Теперь, после закрытия сделки, Cursor становится частью этой вертикально интегрированной структуры.