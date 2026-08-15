iPhone 17 снимает как Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон попал только на 20 место в рейтинге камер DxOMark

Базовый смартфон Apple получил 157 баллов и сравнялся с несколькими флагманами, несмотря на отсутствие отдельной телефотокамеры

Базовый iPhone 17 неожиданно показал сильный результат в независимом тестировании камер DxOMark. Смартфон с двойной основной камерой набрал 157 баллов и занял 20-е место в мировом рейтинге, сравнявшись по результату с iPhone 16 Pro, Oppo Find X7 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra.

По сравнению с iPhone 16 результат вырос сразу на 10 баллов. Главным улучшением стала сверхширокоугольная камера: вместо 12-мегапиксельного сенсора используется 48-мегапиксельный. Основная камера на 48 Мп с объективом f/1,6 и сенсором размером 1/1,56 дюйма перешла от предыдущего поколения.

Особенно хорошо смартфон проявил себя при видеосъемке. DxOMark отметил точную цветопередачу, быстрый автофокус, эффективную стабилизацию и хороший контроль шума. При этом более агрессивное шумоподавление иногда приводит к потере мелких деталей.

Главным недостатком остается отсутствие телефотокамеры. При приближении смартфон полагается на цифровой кроп, из-за чего уступает флагманам с отдельным телеобъективом. Неидеально работает и портретный режим — особенно при съемке нескольких людей.