Марсианский метеорит «Черная красавица» раскрыл неожиданную тайну Красной планеты: воды было гораздо больше

Планетологи обнаружили новые свидетельства того, что жидкая вода могла широко распространяться в недрах Марса практически с самого начала существования планеты. Следы древней воды нашли внутри метеорита NWA 7034, известного как «Черная красавица», который обнаружили в марокканской части Сахары в 2011 году.

Мы изучили срез этого метеорита двумя разными способами и обнаружили, что богатые водой минералы были распределены по нему крайне неоднородным образом. Они были сосредоточены внутри нескольких крупных и при этом локализованных отложений, большинство из которых присутствовало в самых древних марсианских породах. На их долю приходится около 11% от общего количества воды, присутствующей в этом срезе. Научный сотрудник Копенгагенского университета (Дания) Кэтрин Николайсен

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Исследователи считают, что метеорит представляет собой фрагмент древней марсианской коры, выброшенный с поверхности планеты 5–10 млн лет назад. Внутри него уже находили минералы возрастом около 4,45 млрд лет, образовавшиеся при взаимодействии горячих пород с жидкой водой.

Чтобы подробнее изучить структуру метеорита, ученые применили рентгеновскую и нейтронную томографию. Нейтроны особенно чувствительны к водороду, поэтому специалисты смогли определить расположение водосодержащих минералов.

В результате внутри образца обнаружили сразу три крупных скопления железосодержащих пород с необычно высокой концентрацией воды. Их размеры сопоставимы с песчинкой. Находка указывает на то, что вода могла присутствовать в марсианской коре уже на самых ранних этапах истории планеты.