США ускоряют «Артемиду»: назван новый срок возвращения астронавтов на Луну

Высадка американских астронавтов на лунную поверхность запланирована на 2028 год

NASA ускоряет подготовку лунной программы «Артемида». Глава ведомства Джаред Айзекман заявил, что ракета для миссии «Артемида-3» уже строится, а американские астронавты должны вернуться на поверхность Луны в 2028 году.

Мы форсируем программу "Артемида". На самом деле ракета для миссии "Артемида-3" строится прямо сейчас в здании вертикальной сборки. И после этого полета мы вернем американских астронавтов на поверхность Луны в 2028 году. Джаред Айзекман

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Запуск экипажа планируется с помощью ракеты SLS на корабле «Орион». После выхода на орбиту аппарат должен провести серию стыковок с другими космическими аппаратами, включая посадочный модуль Blue Origin и Starship компании SpaceX. Вся экспедиция рассчитана примерно на две недели, после чего астронавты вернутся на Землю и приводнятся в Тихом океане.

При этом программа сталкивалась с серьезными задержками. В конце мая ракета New Glenn компании Blue Origin, которая должна использоваться в «Артемиде-3», взорвалась во время испытаний.

В Blue Origin пообещали предоставить NASA новую ракету в 2027 году. Несмотря на проблемы, американское космическое ведомство намерено сохранить ориентир на высадку в 2028-м.