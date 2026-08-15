Apple известила о возможном взломе пользователей iPhone, iPad и Mac в 110 странах

Apple разослала новую серию предупреждений пользователям, которые, по данным компании, могли стать объектами атак с использованием шпионского программного обеспечения. Такие инструменты способны получать доступ к устройствам и обычно применяются в операциях, связанных с государственными структурами.

На этот раз уведомления получили пользователи в 110 странах. Всего Apple уже предупреждала клиентов о подобных угрозах более чем в 150 странах, что показывает масштаб распространения коммерческого шпионского ПО.

Сообщение появляется непосредственно на экране блокировки iPhone и предлагает принять меры для защиты устройства и данных. Кроме того, Apple отправляет предупреждения по электронной почте и показывает их при входе в учетную запись. Компания также обновила интерфейс уведомлений, чтобы пользователям было проще получить информацию о дальнейших действиях.

Apple не раскрывает подробности конкретных атак и не сообщает, кто именно стоит за ними.