Учёные обнаружили, как астроциты восстанавливают повреждённую ткань мозга

Наблюдения в живом мозге мышей показали, что специализированные астроциты после повреждения перемещают ядра дочерних клеток по собственным отросткам, где клетки заново формируют разрушенную сеть

Группа нейробиологов Цюрихского университета обнаружила ранее неизвестный механизм восстановления астроцитов — звёздчатых глиальных клеток, питающих нейроны и поддерживающих целостность мозговой ткани.

Эксперименты на живых мышах с применением двухфотонной микроскопии показали, что при повреждении специализированная группа «регенеративных астроцитов» не просто делится на месте, а отправляет ядра дочерних клеток по собственным длинным отросткам к повреждённому участку. Там они восстанавливают астроцитарную сеть, заново «сшивая» ткань.

Источник: Herwerth, M., Wyss, M.T., Schmid, N.B. et al. Focal astrocyte loss reveals nuclear translocation during lesion repopulation. Nat Neurosci 29, 1826–1840 (2026). https://doi.org/10.1038/s41593-026-02354-5

Процесс происходит в несколько этапов: ядра мигрируют через отростки астроцитов, включаются гены и сигнальные пути репарации, клетки реконструируют свою сеть и восстанавливают функции ткани.

Астроциты обеспечивают нейроны питательными веществами, модулируют кровоток и поддерживают здоровую среду. При их разрушении — например, при травмах или аутоиммунных заболеваниях — мозг теряет способность защищаться от повреждений.

Исследователи идентифицировали множество генов и сигнальных путей, временно активирующихся при репарации. Они рассматриваются как потенциальные мишени для терапевтического воздействия на процессы восстановления после травм и заболеваний.

Открытие переводит мозг из категории «органов, обречённых на необратимую деградацию после повреждения», в категорию систем со скрытыми механизмами самовосстановления, которые возможно пытаться активировать избирательно.