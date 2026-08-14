Учёные обнаружили, как астроциты восстанавливают повреждённую ткань мозга

Наблюдения в живом мозге мышей показали, что специализированные астроциты после повреждения перемещают ядра дочерних клеток по собственным отросткам, где клетки заново формируют разрушенную сеть

Наука и космос

Группа нейробиологов Цюрихского университета обнаружила ранее неизвестный механизм восстановления астроцитов — звёздчатых глиальных клеток, питающих нейроны и поддерживающих целостность мозговой ткани.

Эксперименты на живых мышах с применением двухфотонной микроскопии показали, что при повреждении специализированная группа «регенеративных астроцитов» не просто делится на месте, а отправляет ядра дочерних клеток по собственным длинным отросткам к повреждённому участку. Там они восстанавливают астроцитарную сеть, заново «сшивая» ткань.

Источник: Herwerth, M., Wyss, M.T., Schmid, N.B. et al. Focal astrocyte loss reveals nuclear translocation during lesion repopulation. Nat Neurosci 29, 1826–1840 (2026). https://doi.org/10.1038/s41593-026-02354-5

Процесс происходит в несколько этапов: ядра мигрируют через отростки астроцитов, включаются гены и сигнальные пути репарации, клетки реконструируют свою сеть и восстанавливают функции ткани.

Астроциты обеспечивают нейроны питательными веществами, модулируют кровоток и поддерживают здоровую среду. При их разрушении — например, при травмах или аутоиммунных заболеваниях — мозг теряет способность защищаться от повреждений.

Исследователи идентифицировали множество генов и сигнальных путей, временно активирующихся при репарации. Они рассматриваются как потенциальные мишени для терапевтического воздействия на процессы восстановления после травм и заболеваний.

Открытие переводит мозг из категории «органов, обречённых на необратимую деградацию после повреждения», в категорию систем со скрытыми механизмами самовосстановления, которые возможно пытаться активировать избирательно.

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