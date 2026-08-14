Российская компания разработала систему управления робособаками

Компания «Кью Групп» (подразделение Qubot), участник Центра испытаний роботов фонда «Московского инновационного кластера», разработала систему автономного управления робособаками. Её планируют применять для мониторинга крупных объектов городской инфраструктуры, складов, стройплощадок и других территорий, а также выявления нештатных ситуаций.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Решение позволяет одновременно управлять несколькими робособаками и хранить до 20 интерактивных карт объектов. Оператор создаёт цифровую карту объекта, задаёт маршрут и расставляет контрольные точки. После этого робот отправляется на задание в автономном режиме: он самостоятельно патрулирует территорию, анализируя обстановку с помощью технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Кроме того, робособака в режиме реального времени передаёт оператору информацию о выявленных нештатных ситуациях. Робот может обнаруживать людей в запрещённых зонах, случаи вандализма, курение, нарушения правил парковки и т.д. Выявленные нарушения фиксируются с указанием места и времени, сопровождаются фото и видео, отображаются на карте объекта и включаются в отчёт. Робот также может подойти к обнаруженному в запрещённой зоне человеку, передать ему голосовое предупреждение или автоматически соединить с оператором по аудиосвязи.

В компании отмечают, что система уже прошла успешное тестирование на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). В конце августа планируются её демонстрационные испытания в кластере «Ломоносов» в Москве.