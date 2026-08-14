Паспорт не понадобится: «Цифровой ID» для заселения в отели стал доступен в 70 регионах России

Возможность регистрации в гостиницах с помощью «Цифрового ID» через Max появилась более чем в 800 отелях в 70 российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба национального мессенджера Max. Среди территорий с наибольшим числом подключенных гостиниц — Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская и Новгородская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

Для заселения гостю нужно открыть «Цифровой ID» в Max, выбрать документ и показать сотруднику отеля QR-код. После этого необходимо подтвердить личность с помощью второго QR-кода с фотографией. Если в гостиницу заселяется ребенок, можно предъявить его свидетельство о рождении.

В Минэкономразвития отмечают, что технология активно внедряется, однако дальнейшее подключение информационных систем и обучение персонала остаются среди приоритетных задач.

Сервис цифровой регистрации стал доступен пользователям Max в апреле 2026 года. Для его использования требуется создать «Цифровой ID» и пройти подтверждение личности через «Госуслуги» с помощью фотографии.