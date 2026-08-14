Лучше зарубежных аналогов: в России создали сверхчувствительные сенсоры для астрофизики

Российские учёные из Института физики микроструктур РАН и Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева создали сенсоры для астрофизики, чувствительность которых в два-три раза выше, чем у мировых аналогов. Датчики представляют собой приёмники электромагнитного излучения, когда оно попадает на чувствительный элемент, температура электронов повышается, и регистрируется сигнал.

Фото: пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Для повышения чувствительности сенсоров необходимо было максимально снизить утечку тепла. Этого удалось добиться благодаря тонкому слою гафния в конструкции. Новые устройства позволят расширить возможности радиоастрономических исследований, отмечают исследователи. Так, с их помощью можно будет изучать реликтовое излучение — слабый микроволновый фон, равномерно заполняющий вселенную. Это позволит получать данные о процессах, происходивших на ранних этапах формирования вселенной.

Фото: пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Кроме того, детекторы можно использовать для поиска аксионов — гипотетических частиц, которые рассматривают как один из возможных компонентов тёмной материи. Это невидимая субстанция, составляющая значительную часть массы вселенной, её природа пока остаётся неизвестной. Эксперты считают, что тёмная материя потенциально может стать источником практически неисчерпаемой энергии, если удастся управлять превращением аксионов в фотоны.

Фото: пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Правда, пока это лишь перспективная научная гипотеза. Но всё же новые отечественные датчики благодаря высокой чувствительности к слабым электромагнитным сигналам могут стать одним из инструментов её проверки. Также эти сенсоры могут использоваться в качестве резервных приёмников перспективной космической обсерватории «Миллиметрон» и наземных астрофизических комплексов, заявили исследователи.