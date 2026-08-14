Глава Национального агентства геопространственной разведки США заявила, что «эпоха карт и разрешения закончилась и уступила место гонке измерений»

На симпозиуме GEOINT директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) генерал-лейтенант Мишель Бреденкамп заявила, что повышенная оперативная нагрузка на агентство стала новой нормой, а его будущее связано с превращением в «агентство данных, способное переваривать поток спутниковой информации, нарастающий лавинообразно». Это заявление подводит черту под эпохой, когда возможности геопространственной разведки измерялись разрешением камеры, частотой пролёта спутника и охватом территории. Сегодня данных столько, что ключевой вопрос сместился: не «видим ли мы объект», а «замечаем ли мы изменения вовремя».

Ситуацию иллюстрирует пример из Тихого океана. 10 лет назад американская авианосная группа, выходя из Сан-Диего, могла пересечь океан с большими промежутками между сеансами китайской разведки. Сейчас, по оценкам аналитиков, китайская космическая система наблюдения способна сопровождать надводные корабли США непрерывно от порта до операционной зоны. Дело не в количестве спутников — на сегодняшний день их достаточно много на орбите Земли, — а в способности выдавать временной ряд, из которого извлекается динамика: куда движется объект, с какой скоростью, когда он вышел и когда прибудет. Одиночный кадр порта, сделанный в облачный день под косым углом, такой информации не даёт.

Источник: EarthDaily Federal

Отсюда и пересмотр требований к данным. Искусственный интеллект, который всё активнее применяется для анализа снимков, критически зависит от сопоставимости кадров. Если угол съёмки, освещённость, калибровка сенсора и атмосферные условия «плавают» от витка к витку, то модель не может отличить реальное изменение на местности от артефакта съёмки. Начинаются ложные тревоги, пропуски, падает доверие аналитика к системе. Калиброванный временной ряд с одного и того же времени суток, напротив, позволяет вылавливать накопление изменений задолго до того, как событие станет очевидным, — будь то развёртывание сил, строительство объекта или перемещение техники.

Именно этот переход — от коллекции разрозненных снимков к стандартизованным измерительным рядам — и есть главный сдвиг в индустрии, о котором говорят и в NGA, и в коммерческих компаниях. Аналитическое преимущество отныне даёт не тот, у кого больше спутников, а тот, кто быстрее превращает наблюдение в прогноз.