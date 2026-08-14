Альпака против морской вши: стартап AquaNab создал корм с наноантителами, который должен защищать лосося изнутри

Немецкий биотех-стартап привлёк инвестиции и утверждает, что его наноантитела проходят через кишечник рыбы в кровоток, убивая паразита, который обходится аквакультуре в $4 млрд ежегодно

Гамбургский стартап AquaNab привлёк инвестиции от финского фонда Nordic Foodtech VC — это первая сделка фонда за пределами Скандинавии — и объявил о разработке принципиально нового метода борьбы с морской вошью, главным паразитом лососевых ферм. Вместо химических ванн и механической чистки, которые травмируют рыбу и загрязняют воду, компания предлагает добавлять в корм наноантитела — миниатюрные фрагменты антител, полученные из крови альпаки.

Идея в том, что наноантитела проходят через кишечный барьер, попадают в кровоток и нейтрализуют паразита изнутри, без стресса для рыбы и без токсичных сбросов в окружающую среду.

Морская вошь обходится мировой аквакультуре примерно в $4 миллиарда ежегодно за счёт прямых потерь рыбы, снижения привесов и расходов на обработку. Существующие методы — перекисные ванны, термическая обработка, механическое удаление щётками — дороги, требуют вылова и пересадки рыбы, а каждая процедура повышает смертность. К тому же регуляторы в Норвегии, Чили и Канаде ужесточают нормы по химическим сбросам с ферм. AquaNab заходит в эту нишу с продуктом, который не требует ни отдельной обработки, ни вылова — достаточно добавить препарат в обычный корм.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Научный фундамент у стартапа серьёзный. Главный научный сотрудник Алехандро Рохас одним из первых в мире разработал нейтрализующие наноантитела против SARS-CoV-2, а гендиректор Рут Тамара Монтеро — ихтиоиммунолог, выпускница Фридрих-Лёффлер-Института, главного немецкого центра ветеринарной вирусологии.

Пока компания не раскрывает точную эффективность продукта на производственных масштабах, не называет сумму сделки и не публикует результаты полевых испытаний. Но Nordic Foodtech VC, специализирующийся именно на пищевых технологиях, сделал на AquaNab свою первую ставку за пределами Северной Европы, что само по себе является сигналом: инвесторы видят здесь не точечное решение для лосося, а платформу, способную работать с бактериальными, вирусными и паразитарными болезнями разных видов рыб.

Платформенность — ключевой аргумент компании. Наноантитела можно нарабатывать в бактериях или дрожжах, а не в животных, что потенциально делает их дешёвыми и масштабируемыми. Если AquaNab докажет, что доставка через корм работает в товарных масштабах, то это откроет путь к замене антибиотиков и химических обработок белковыми препаратами направленного действия. Крупные ветеринарные компании тоже ищут биологические решения для морской вши, пока что нет коммерческого продукта на основе пероральных наноантител. AquaNab — пока что лабораторный проект, следующий рубеж для неё — предъявить данные по выживаемости рыбы в морских садках.