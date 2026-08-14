От Калининграда до Сахалина: билеты на электрички в Мах теперь можно купить в 60 регионах России

Полученный штрих-код можно использовать для прохода через турникеты или показать контролёру в электричке

«Российские железные дороги» расширили географию продажи билетов на пригородные поезда через национальный мессенджер Мах. Теперь сервис работает в 60 регионах России и охватывает 23 пригородные пассажирские компании.

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Оформить разовый билет можно через чат-бот без установки дополнительных приложений. Пассажиру потребуется выбрать регион, дату поездки, станции отправления и назначения, поезд и тип билета, после чего оплатить покупку банковской картой. Один заказ может включать до пяти билетов.

Через чат-бот также можно получить квитанции на перевозку багажа, велосипеда или животного, посмотреть историю заказов и использовать электронный штрих-код для прохода через турникет или проверки в поезде.

При этом прежние способы покупки сохраняются: билеты по-прежнему можно приобрести в кассах, терминалах самообслуживания и мобильных приложениях пригородных перевозчиков.

Сервис уже работал в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, Новосибирскую, Омскую, Кемеровскую, Алтайскую и Красноярскую территории. По данным «РЖД», через чат-бот уже оформлено около 550 тыс. билетов