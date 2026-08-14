LG анонсировала человекоподобного робота нового поколения на платформе Nvidia

Публичная премьера робота запланирована на первый квартал 2027 года

LG разрабатывает двуногого робота-гуманоида нового поколения, который создается с использованием модели Nvidia Isaac GR00T.

Публичная премьера робота запланирована на первый квартал 2027 года. Для вычислений, управления и обработки задач искусственного интеллекта робот получит платформу Nvidia Jetson Thor.

В основе системы будет лежать модель Isaac GR00T, предназначенная для обучения и управления гуманоидными роботами, а безопасность обеспечит комплекс Nvidia Halos for Robotics. LG намерена объединить технологии сразу нескольких подразделений компании: LG Electronics, LG Innotek и LG Energy Solution. Они предоставят приводы, сенсоры и аккумуляторные компоненты для новой машины.

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Параллельно LG и Nvidia собираются испытать колесного робота LG CLOiD на производственной линии по выпуску стиральных машин в американском штате Теннесси.

Испытания должны показать возможности робота в реальных условиях предприятия, после чего LG рассчитывает расширить его применение на другие заводы, коммерческие объекты и жилые помещения.

Для обучения роботов LG создаст специализированную инфраструктуру сбора данных на базе платформы PhysicalWorks. Она будет использовать реальные и синтетические данные для обучения и проверки моделей. Полученные результаты также планируется применять при разработке собственной роботизированной фундаментальной модели LG.