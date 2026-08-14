«Глобальный доступ» без VPN: МТС открыл доступ к Spotify, Ticketmaster, Strava и Netflix

Оператор МТС объявил о запуске сервиса «МТС Глобальный доступ», который позволяет абонентам получать доступ к ряду зарубежных цифровых платформ через приложение «Мой МТС». На старте пользователям доступны Spotify, Netflix, Ticketmaster и Strava, а в дальнейшем оператор планирует расширить список сервисов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Решение основано на технологии, запатентованной компанией в 2025 году. Оно дает возможность переходить на зарубежные ресурсы и оплачивать подписки напрямую с мобильного счета без использования сторонних прокси или VPN-сервисов. Доступ осуществляется через личный кабинет в приложении «Мой МТС».

Пока сервис открыт для абонентов тарифов Топ и Топ+. По данным компании, ранее подобные возможности были доступны лишь ограниченному кругу пользователей, а теперь воспользоваться ими смогут все клиенты, подключившие соответствующие тарифные планы.

МТС заявляет, что технология обеспечивает стабильный доступ к зарубежным платформам, использование которых не противоречит российскому законодательству.