Модульный моноблок, в котором можно менять экран. Представлен PCCooler FC300-CS

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Компания PCCooler представила модульный ПК FC300-CS из серии Hybrid. Его можно рассматривать как моноблок, состоящий из системного блока и монитора, которые можно заменять независимо друг от друга.

В стандартную комплектацию FC300-CS входит процессор Intel Core Ultra 5 125U и 27-дюймовый QHD IPS-экран с частотой обновления 165 Гц и яркостью 350 нит.

Он оснащен двумя встроенными слотами для оперативной памяти DDR5-5600 SO-DIMM, одним отсеком для накопителя M.2 2280 PCIe/SATA и одним отсеком для накопителя SATA III 6 Гбит/с.

В оснащение входят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, разъёмы USB, RJ45, видеовыход и аудиоразъемы.