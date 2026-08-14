CATL снижает стоимость ремонта аккумуляторов электромобилей в 10 раз и открывает центры по всему миру

CATL уже открыла восемь собственных центров в Китае и два международных — в Норвегии и Стамбуле

CATL готовит масштабное расширение собственной сети ремонта аккумуляторов для электромобилей. До конца 2026 года компания рассчитывает запустить сервисные центры Ning Service в 100 городах по всему миру. Они будут использовать роботизированные системы диагностики и ремонта, а срок восстановления батареи планируют сократить до 72 часов.

О планах объявили на мероприятии Ning Day 2026 в Хайкоу. CATL уже открыла восемь собственных центров в Китае и два международных — в Норвегии и Стамбуле. При этом общая сеть Ning Service насчитывает 1376 партнерских сервисов в 84 странах, а также обслуживает 1505 станций замены батарей.

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Главная идея CATL — отказаться от практики замены всего аккумуляторного блока из-за локального повреждения. Компания ремонтирует батареи на уровне отдельных ячеек и компонентов, что позволяет существенно снизить расходы. CATL заявляет о снижении стоимости ремонта с 100 000 до 10 000 юаней — примерно с $14 800 до $1480.

Новые центры рассчитаны уже не только на автомобили с аккумуляторами CATL. Компания заявляет, что сможет обслуживать электромобили разных производителей, используя автоматизированные линии, где роботы выполняют резку, окраску и нанесение клея на батарейные блоки.