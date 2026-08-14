Началось строительство гигантского Terafab: завод Маска, Tesla и SpaceX по выпуску чипов должен стать крупнейшим в мире

Строительство совместного проекта Tesla и SpaceX под названием Terafab уже стартовало.

На первом этапе компании планируют направить на создание предприятия $16,8 млрд, причем последующие этапы расширения потребуют дополнительных многомиллиардных вложений.

По словам энтузиаста Джо Тегтмайера, который провел съемку площадки с дрона, работы на объекте уже ведутся. Он отметил, что будущий комплекс должен стать одним из самых передовых предприятий по производству микросхем и претендует на статус крупнейшего здания в мире.

Проект Terafab предполагает создание собственной инфраструктуры для выпуска передовых полупроводников, необходимых Tesla и SpaceX.

Впервые о Terafab стало известно в марте 2026 года: Илон Маск анонсировал собственную фабрику по выпуску чипов, способную производить от 100 до 200 млрд микросхем в год.

В апреле Tesla и SpaceX опубликовали первые реалистичные изображения будущего комплекса площадью около 9,3 млн кв. м — это примерно 10 гигафабрик уровня Gigafactory Texas. Почти одновременно команда Маска начала запрашивать коммерческие предложения у ключевых поставщиков оборудования для полупроводниковой отрасли, включая Applied Materials, Tokyo Electron и Lam Research. Позднее Маск раскрыл, что в основе производства планируется использовать техпроцесс Intel 14A: Tesla займётся разработкой и пилотным выпуском чипов, тогда как SpaceX возьмёт на себя масштабирование и серийное производство.

В мае появились данные о финансовых масштабах проекта: по сообщениям Bloomberg, SpaceX намерена вложить в Terafab $55 млрд, а при реализации всех последующих этапов общий объём инвестиций может достичь $119 млрд.