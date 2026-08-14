«Союз МС-30» готовится к полету: российско-американский экипаж отправится к МКС в 2027 году

В экипаж войдут два российских космонавта и астронавт NASA

Российско-американский экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-30» планирует отправиться к Международной космической станции в марте 2027 года. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

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В основной состав экипажа вошли космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин и Константин Борисов, а также астронавт NASA Дениз Бернхем. Американская участница полета отправится на орбиту в рамках действующего соглашения между Россией и США о перекрестных полетах.

Дублерами экипажа назначены командир отряда космонавтов и начальник ЦПК Олег Кононенко, космонавт Александр Гребенкин и астронавт NASA Маркос Берриос.

Соглашение о перекрестных полетах «Роскосмос» и NASA заключили в 2022 году. Оно предусматривает участие российских космонавтов в миссиях на американских кораблях Crew Dragon и полеты астронавтов NASA на российских «Союзах МС».