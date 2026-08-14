Тут собирают спутники Starlink: SpaceX расширит завод в Техасе

Компания SpaceX работает над новым этапом многомиллионного плана по расширению завода в Бастропе (Техас), где она производит компоненты для спутников.

Работы, которые должны начаться в следующем месяце и завершиться осенью 2027 года, включают в себя реконструкцию внутренних помещений.

«Команда Starlink с нуля создала целую глобальную интернет-систему, и это первая в мире глобальная интернет-система с высокой пропускной способностью», — заявил Маск.

«На самом деле, я думаю, что в итоге на Starlink может приходиться более 90% всего интернет-трафика», — ранее добавил Маск.

В настоящее время у Starlink на орбите находится почти 11 000 спутников. С появлением третьего поколения и последующих поколений Маск стремится достичь отметки в 100 000 спутников.