«Билайн» расширил «киберсемью»: к «Кибербабушке» и «Киберпацану» присоединились «Кибердед», «Кибермама» с «Киберпапой» и другие родственники

Оператор «Билайн» расширил свою «киберсемью», которая отвечает на мошеннические звонки вместо клиентов оператора. К «Кибербабушке» и «Киберпацану» присоединились еще несколько виртуальных персонажей — «Кибердед», «Кибермама», «Киберпапа» и другие. Теперь в системе насчитывается десять голосов и образов.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Новые ИИ-собеседники имитируют поведение реальных людей и ведут длительные разговоры с аферистами, отнимая у них время и ресурсы. Только в июле «киберсемья» приняла 3,9 млн нежелательных звонков, а за первую неделю августа — еще более миллиона. В общей сложности мошенники провели с виртуальными собеседниками почти 39 тыс. часов.

Для каждого вызова система может создавать персонажа с собственным характером, занятостью и интересами. При повторном звонке в течение пяти часов мошенник может снова попасть на знакомого ему собеседника.

Анализ разговоров помогает выявлять распространенные схемы обмана. Среди них лидируют звонки от имени военкоматов — 27% атак, предложения по доставке — 17%, а также обращения от имени государственных и силовых ведомств — 16%.

«Киберсемья» доступна пользователям сервиса «Моя безопасность» в рамках бесплатного базового тарифа.