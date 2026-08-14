Представлена новейшая вытяжка Xiaomi с очисткой крыльчатки и автоматической регулировкой тяги

Компания Xiaomi начала предварительные продажи в Китае новой кухонной вытяжки Mijia Smart Range Hood 3 европейского типа. Устройство оценили в 1499 юаней, что составляет около $220.

Вытяжка оснащена высокоскоростным вентилятором, вращающимся со скоростью до 2200 об/мин. Максимальный воздушный поток достигает 25 м³/мин — на 9% больше, чем у предыдущей модели. Максимальное статическое давление составляет 1080 Па. Для работы в многоэтажных домах предусмотрен алгоритм Cruise Boost: он определяет сопротивление в общей вентиляционной шахте и автоматически корректирует производительность для поддержания стабильной тяги.

В устройстве установлен инверторный двигатель постоянного тока, рассчитанный на эквивалент 5000 часов работы. В новой модели воздухозаборник расположен на 131 мм ниже, чем у типичной европейской вытяжки. Это позволяет ему находиться ближе к зоне приготовления пищи, благодаря чему дым и пар улавливаются до того, как распространятся по кухне.

Управлять вытяжкой можно жестами — взмах руки позволяет включить или выключить устройство либо изменить скорость вентилятора. Через приложение Xiaomi Home реализована связь с совместимой плитой: вытяжка автоматически запускается при включении конфорок и некоторое время продолжает работать после их отключения.

Для обслуживания предусмотрен режим сухой очистки, при котором крыльчатка вращается на высокой скорости, удаляя накопившийся жир.