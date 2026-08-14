Аккумулятор ёмкостью 7000 мА•ч, экран со стеклом Gorilla Glass Ceramic, LPDDR5X и UFS 3.1, камера Sony и разъём 3,5 мм. Представлен смартфон Moto G Max

Компания Motorola представила новый смартфон Moto G Max, сделав ставку на крупный аккумулятор, высокую частоту обновления дисплея и защищенный корпус.

Устройство получило 6,72-дюймовый экран FHD+ с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 1050 нит в режиме высокой яркости. Технология Water Touch 2.0 повышает точность управления при попадании воды на дисплей, а защиту обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass Ceramic.

Аппарат построен на процессоре Snapdragon 6s Gen 4, которому доступны оперативная память LPDDR5X и накопитель UFS 3.1. За счет виртуальной памяти общий объем ОЗУ может увеличиваться до 24 ГБ. Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой Hello UX. Производитель обещает два крупных обновления Android и три года выпуска обновлений безопасности.

Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYTIA 600 с дополнительной 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Для селфи предусмотрен 32-мегапиксельный модуль. Также смартфон оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos и сохранил 3,5-мм аудиоразъем.

Одним из ключевых компонентов Moto G Max стал кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Корпус соответствует степени защиты IP64 и требованиям MIL-STD-810H.